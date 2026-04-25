Aparatoso despliegue de emergencias en pleno centro de Ourense por una falsa alarma

Una llamada de emergencia de una mujer alertando de que su marido se encontraba en el interior de la vivienda y no respondía provocó un amplio despliegue de efectivos en la Rúa Bedoya, en Ourense, en torno a las 13.00 horas, en plena hora punta.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de la Policía Local y un camión autoescala de bomberos, que cortaron la parte alta de la calle ante la expectación de vecinos y viandantes, muchos de ellos sorprendidos al desconocer si se trataba de un incendio o de otro tipo de emergencia.

Los bomberos accedieron finalmente al inmueble por la ventana de un primer piso, equipados con material técnico, para comprobar el estado del supuesto afectado. Sin embargo, una vez en el interior, confirmaron que el hombre no se encontraba en la vivienda.

El incidente, que generó gran revuelo en una zona concurrida en ese momento por la actividad de recados y aperitivos, quedó finalmente en una falsa alarma, aunque obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. Sin embargo, todavía no se sabe nada del desaparecido.