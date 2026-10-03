La oportunidad de grabar en un museo dio forma a una película argentina presente en el OUFF

La directora argentina María Aparicio compite en la sección Panorama Galicia del OUFF con la película “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión”. Esta coproducción argentino-gallega llega al certamen tras ser galardonada en Venecia y recibir una mención especial en San Sebastián.

El proyecto nació de forma espontánea durante una residencia en el Museo Reina Sofía de Madrid. “La posibilidad de poner una cámara dentro del museo me parecía muy estimulante”, confesó la directora. Aparicio reconoció que, sin ese apoyo, “nunca jamás se me hubiese ocurrido pensar en filmar adentro del museo o pensar que era posible”.

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Con un equipo reducido, grabó una trama que explora las relaciones humanas y el trabajo. “Nuestra película no la hicimos pensando en que iba a cambiar el mundo, pero humildemente intenta poner en circulación algunas preguntas”, explicó Aparicio. En esta línea, la productora Ana Montes añadió que el filme es una invitación a “salir a defender los derechos de uno y de los demás” ante un mundo cruel.

El título alude a unos versos de Atahualpa Yupanqui. La cineasta explicó que eligieron esta frase porque refleja el contexto actual. “Creo que gana más la tristeza a la rebelión, a veces, la rebelión está un poco adormecida”, indica. Ante la crisis en Argentina, reivindicó el cine comunitario como acto de resistencia.