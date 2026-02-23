Los baches y el mal estado de las aceras de Ourense ya preocupan más que el paro

El estado de la vía pública y su deterioro es una preocupación seria para los ourensanos

La radiografía de GAD3 desvela que la principal angustia vecinal es el estado ruinoso de la vía pública, que lidera el ranking de preocupaciones, relegando a un segundo plano problemas históricos como el paro. Al preguntar por el principal problema de Ourense, la respuesta es un clamor: el 27% señala las “aceras y calles en mal estado”. Sumando las quejas por “infraestructuras” (19%), el diagnóstico es demoledor: casi la mitad de las protestas apuntan a la falta de mantenimiento.

Los encuestados responden condicionados por un día a día donde un socavón mantiene cerrada Pena Trevinca, obras interminables bloquean arterias como la avenida de Portugal, los hundimientos del asfalto obligan a clausurar carriles y las caídas en las aceras son una constante. Este abandono físico supera holgadamente a la gran herida crónica, el “paro y la situación económica” (16%).

El cuarto lugar supone un torpedo directo al alcalde: el 15% identifica la “mala gestión del dinero público” como el mayor lastre local, un porcentaje que se eleva en el caso de votantes del PSOE al 24%. Esta censura coincide con un mandato marcado por los audios de Jácome, el elevado gasto en fiestas y el bochorno de ser el Concello que más tarda en pagar facturas y el único de Galicia que no audita sus cuentas. A esto se suma un 11% que alude a la “crispación política”.

Los principales problemas municipales. | La Región

El “tráfico y movilidad” (13%) y el “transporte y conexiones” (10%) figuran también en lo alto de la tabla, fiel reflejo del caos generado por la implantación “fantasma” de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la peatonalización improvisada y el estrepitoso fracaso del nuevo bus urbano. Por debajo asoman dramas estructurales que el Concello no logra atajar: la “vivienda” asfixia al 10% mientras la “suciedad” de las calles sigue siendo un quebradero de cabeza para el 5%.

Un dato llamativo es la “inseguridad ciudadana”. Pese al ruido político y las protestas en barrios como A Ponte, apenas un 4% lo señala como el problema principal.

El bisturí sociológico confirma que el mal estado de las calles preocupa más a ellas: el 31% de las mujeres señala el estado de las calles como drama principal, frente al 22% de los hombres.

La indignación por el asfalto alcanza su cota máxima entre los jóvenes. Un abrumador 43% de los vecinos de 18 a 29 años sitúa los baches como principal problema, común a los votantes de todos los partidos —incluido DO— y a todas las franjas de edad salvo entre 30 y 44 años, donde están más preocupados por el paro.