EDITORIAL
El gobierno de Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

Los baches y el mal estado de las aceras de Ourense ya preocupan más que el paro

DETERIORO PREOCUPANTE

La mitad de los ourensanos tiene como principal problema las deficiencias de infraestructuras y calles de Ourense

El estado de la vía pública y su deterioro es una preocupación seria para los ourensanos
El estado de la vía pública y su deterioro es una preocupación seria para los ourensanos | La Región

La radiografía de GAD3 desvela que la principal angustia vecinal es el estado ruinoso de la vía pública, que lidera el ranking de preocupaciones, relegando a un segundo plano problemas históricos como el paro. Al preguntar por el principal problema de Ourense, la respuesta es un clamor: el 27% señala las “aceras y calles en mal estado”. Sumando las quejas por “infraestructuras” (19%), el diagnóstico es demoledor: casi la mitad de las protestas apuntan a la falta de mantenimiento.

Los encuestados responden condicionados por un día a día donde un socavón mantiene cerrada Pena Trevinca, obras interminables bloquean arterias como la avenida de Portugal, los hundimientos del asfalto obligan a clausurar carriles y las caídas en las aceras son una constante. Este abandono físico supera holgadamente a la gran herida crónica, el “paro y la situación económica” (16%).

El cuarto lugar supone un torpedo directo al alcalde: el 15% identifica la “mala gestión del dinero público” como el mayor lastre local, un porcentaje que se eleva en el caso de votantes del PSOE al 24%. Esta censura coincide con un mandato marcado por los audios de Jácome, el elevado gasto en fiestas y el bochorno de ser el Concello que más tarda en pagar facturas y el único de Galicia que no audita sus cuentas. A esto se suma un 11% que alude a la “crispación política”.

Los principales problemas municipales.
Los principales problemas municipales. | La Región

El “tráfico y movilidad” (13%) y el “transporte y conexiones” (10%) figuran también en lo alto de la tabla, fiel reflejo del caos generado por la implantación “fantasma” de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la peatonalización improvisada y el estrepitoso fracaso del nuevo bus urbano. Por debajo asoman dramas estructurales que el Concello no logra atajar: la “vivienda” asfixia al 10% mientras la “suciedad” de las calles sigue siendo un quebradero de cabeza para el 5%.

Un dato llamativo es la “inseguridad ciudadana”. Pese al ruido político y las protestas en barrios como A Ponte, apenas un 4% lo señala como el problema principal.

El bisturí sociológico confirma que el mal estado de las calles preocupa más a ellas: el 31% de las mujeres señala el estado de las calles como drama principal, frente al 22% de los hombres.

La indignación por el asfalto alcanza su cota máxima entre los jóvenes. Un abrumador 43% de los vecinos de 18 a 29 años sitúa los baches como principal problema, común a los votantes de todos los partidos —incluido DO— y a todas las franjas de edad salvo entre 30 y 44 años, donde están más preocupados por el paro.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats