DIPUTACIÓN DE OURENSE
La oposición, preocupada por la ejecución del presupuesto provincial de Ourense
DIPUTACIÓN DE OURENSE
El borrador presupuestario presentado por la Diputación de Ourense levantó críticas por parte de los representantes de la oposición durante su presentación en el parlamento de Galicia. La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta expresó, como principal crítica al proyecto orzamentario, que se debería informar a la oposición si el plan CooperOU supone “unha distribución máis xusta dos recursos entre todos os concellos, ou se continúan existindo decisións condicionadas pola discrecionalidade”, y reclamando al gobierno de menor un plan “que trate a todos os concellos por igual”.
Sobre el futuro plan de intervención en la red viaria, Dacosta indicó que “o grupo socialista vén reclamando un verdadeiro plan de estradas con criterios técnicos que permitan determinar onde é máis necesario investir”, insinuando que los fondos serían insuficientes.
Por su parte, el diputado nacionalista Iago Tabarés expresó sus dudas acerca del grado de ejecución del borrador presentado por Luis Menor. “Hai unha parte importante de gastos para persoal que non se vai a cumprir”, adelantaba Tabarés, “e despois, existe un remanente moi relevante que a través de modificacións de crédito”.
Para el representante del BNG, el gobierno provincial ha presentado una “manifestación de intencións”, que no puede ocultar el hecho de que “Ourense inviste tres veces menos que a media de Galiza. Que en política social, Ourense inviste tres veces menos que a media de Galiza. En materia de persoal, pola contra, investimos tres veces máis que o resto de Galiza”.
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DIPUTACIÓN DE OURENSE
La oposición, preocupada por la ejecución del presupuesto provincial de Ourense
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