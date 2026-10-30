La Diputación de Ourense aprueba 6,3 millones para 184 actuaciones en los municipios de la provincia

Minuto de silencio por las víctimas de Urda en el pleno de la Diputación de Ourense

La Diputación de Ourense ha aprobado este viernes una modificación de crédito de 7.799.179,82 euros, de los que más de 6,3 millones se destinarán a inversiones municipales. Los fondos permitirán financiar 184 actuaciones en los 92 concellos de la provincia y una mancomunidad.

El expediente, aprobado durante el pleno ordinario de octubre, contempla suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiados con mayores ingresos recaudados por la institución provincial.

En concreto, 6.385.572,04 euros se reservan para cooperación municipal, con inversiones que abarcan desde infraestructuras básicas hasta equipamientos públicos y actuaciones de prevención de incendios.

Casi cinco millones para obras y servicios municipales

La principal partida asciende a 4.945.572,04 euros y permitirá financiar proyectos relacionados con la construcción y equipamiento de residencias de mayores, rehabilitación de viviendas, instalaciones deportivas y culturales y mejoras de calles y caminos.

También se incluyen actuaciones de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, eficiencia energética, adquisición de maquinaria y promoción turística y medioambiental.

Entre los beneficiarios figura el Concello de Ourense, que recibirá 15.000 euros para mejoras en el auditorio municipal.

Ayudas de 120.000 euros para maquinaria contra incendios

El expediente incorpora otros 1.440.000 euros para reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales, mediante un convenio con la Consellería do Medio Rural. Esta cantidad permitirá que 11 ayuntamientos y una mancomunidad reciban 120.000 euros cada uno para adquirir un tractor equipado con desbrozadora.

Por otra parte, la Diputación destinará 589.647 euros al funcionamiento de sus servicios, principalmente para afrontar los gastos de electricidad de los edificios provinciales. Las cuentas también incluyen 789.960,78 euros para compromisos con Meisa y otros 34.000 euros para el plan de cooperación de obras con el Concello de Ourense.

De esta última cantidad, 27.000 euros financiarán la prórroga de tres actuaciones del plan 2025-2026 y 7.000 euros se reservarán para el nuevo programa 2026-2027.

O Barco se incorpora al servicio provincial de recogida de residuos

El pleno ha aprobado también la modificación de la ordenanza de recogida, transporte y tratamiento de residuos para incorporar al Concello de O Barco de Valdeorras a partir del 1 de enero de 2027.

Con esta incorporación, 61 entidades locales tendrán delegada la gestión de residuos en la Diputación de Ourense.

Asimismo, se ha acordado trasladar el pleno ordinario de noviembre al 3 de diciembre, debido a su coincidencia con las elecciones generales. Las comisiones informativas se celebrarán el 25 de noviembre.

Luz verde al proyecto de metro ligero en Ourense

La corporación provincial también ha aprobado una propuesta para recuperar el proyecto de metro ligero en superficie, aprovechando infraestructuras ferroviarias existentes para conectar Ourense con su entorno.

La iniciativa contempla una red que podría beneficiar a unas 170.000 personas, con conexiones entre la ciudad, sus barrios, el campus universitario, las zonas industriales y municipios como Ribadavia, O Carballiño y Os Peares.

La moción reclama actualizar el proyecto y desarrollar un sistema de transporte metropolitano coordinado con los autobuses, con la colaboración del Gobierno central, la Xunta y los ayuntamientos afectados.

Apoyo al sistema público de pensiones

Por último, el pleno ha aprobado una moción en defensa del sistema público de pensiones, considerado un elemento fundamental del Estado del bienestar y de la cohesión territorial.

El acuerdo recoge el rechazo a su privatización o sustitución por sistemas de capitalización individual y defiende que los planes privados de ahorro tengan carácter voluntario y complementario.

También solicita garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones presentes y futuras, así como impulsar medidas que aseguren la igualdad de acceso a los servicios públicos para los pensionistas del medio rural.