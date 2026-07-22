¿Sabe usted que la ORA en Ourense está tan solo de cuerpo presente?

¿Sabe usted que hace ya más de medio año que la ORA dejó de funcionar en Ourense, pero su espíritu sigue presente? ¿Que las máquinas para efectuar el pago sigue repartidas por las calles de la ciudad? ¿Que los visitantes acaban confusos al tratar de sacar el ticket? ¿Que parece que alguien quiere seguir recaudando, aunque por suerte la máquina devuelve las monedas?

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