Los organizadores del festival de Montealegre seguirán adelante en Ourense

Los organizadores del festival Magostos mantienen su intención de celebrar el evento mañana en Montealegre. Sin embargo, todavía trabajan para conseguir la autorización definitiva del Concello. “El evento seguirá hacia adelante”, asegura Fernando Cardona, uno de sus responsables, quien confía en que las deficiencias detectadas en el dispositivo de seguridad puedan subsanarse a tiempo.

Según explica, el lunes mantuvieron una reunión con el Concello para concretar las modificaciones exigidas, relacionadas con la evacuación y las indicaciones de los bomberos. Un representante de este servicio visitó el recinto y ayer ya había maquinaria trabajando en la finca. “Faltaban algunos detalles que no se consideraron en un principio”, reconoce Cardona, aunque insiste en que son “dos cosas que se subsanan”.

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Cardona afirma que la organización también ha aumentado el personal de seguridad y ampliado las horas de cobertura de ambulancia durante la celebración de la programación. “Toda la documentación está entregada”, sostiene. El promotor confía en resolver las exigencias municipales antes del inicio del festival.

El responsable considera alarmistas las dudas expresadas por el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, sobre la posibilidad de conseguir los permisos a tiempo. Además, lamenta las consecuencias de la polémica: “Esa noticia hizo que todo se parara”, señala en referencia a la venta de entradas. La autorización definitiva continúa pendiente.