Óscar, Ane y Mariví, turistas de Bilbao en Ourense: “La Ribeira Sacra es una visita que tenemos pendiente”

Procedentes de Bilbao, Mariví Alba, Ane Martínez y Óscar Martínez hicieron una parada en Ourense durante un viaje por Galicia. Aunque solo pasarán una jornada en la ciudad, los tres viajeros tenían claro que querían conocer la única capital gallega que aún no habían visitado.

Pregunta. ¿Qué os gustaría ver o qué os han recomendado?

Respuesta. Veníamos con la idea de conocer las termas, aunque quizás no sea la mejor época. Queremos visitar As Burgas, recorrer el casco histórico y pasear por el centro de la ciudad. Ourense era la única ciudad gallega que no conocíamos y lo que hemos visto nos ha gustado mucho

P. ¿Qué os parece el clima?

R. Pensábamos que iba a hacer bastante más calor. Nos habían hablado de Ourense como una ciudad muy calurosa y veníamos preparados para ello, pero de momento se está muy bien.

P. ¿Tenéis pensado regresar en el futuro?

R. Sí, pensamos volver, no solo por la ciudad, sino también por la provincia. Tenemos muchas ganas de conocer la Ribeira Sacra.