Óscar Rodríguez, paciente ourensano de esclerosis múltiple: "Mi hija solo tenía seis años cuando me diagnosticaron"

El ourensano Óscar Rodríguez tenía 36 años cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. Diecisiete años después, asegura que la enfermedad le ha obligado a superar obstáculos, pero también le ha enseñado a afrontar la vida de otra manera.

Pregunta. ¿Cómo recuerda el diagnóstico?

Respuesta. Fue difícil, sobre todo psicológicamente. La esclerosis múltiple tiene muy mala fama y te pones siempre en el peor lugar. Pero luego la afrontas, así es la vida. Vas saltando las dificultades que aparecen, no queda otra. Ya sabes lo que dicen, es la enfermedad de las mil caras.

P. ¿Qué fue lo más duro?

R. Lo primero que pensé fue en la familia. Mi hija había nacido solo seis meses antes, mi mayor preocupación era lo que le podía causar a ella. Además, yo había vivido la enfermedad de mi padre, que falleció por ELA. No es lo mismo, pero asusta.

P. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento de la enfermedad en estos años?

R. Muchísimo. Tuve la suerte de recibir el diagnóstico en apenas quince días. Así, empecé pronto a combatirla. Los avances desde entonces han sido enormes. Antes me ponía una inyección semanal y pasaba el fin de semana con una especie de gripe. Ahora recibo tratamiento cada seis meses y es como si me dieran gasolina.

P. ¿Y cómo se encuentra ahora?

R. Hubo un antes y un después tras padecer covid. Antes hacía una vida prácticamente normal, hacía deporte y trabajaba. A partir de ahí empeoré y tuve que cambiar de tratamiento, pero ahora estoy bastante estable.

P. ¿Qué le aporta Aodemper?

R. Muchísimo. Tanto psicológicamente como en la recuperación. Me anima a exigirme un poco más cada día y a seguir adelante.