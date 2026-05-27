Rafael Melero, reumatólogo del CHUO: "El termalismo de Ourense es un recurso único que se no se aprovecha de una manera adecuada"

máximas de hasta 38ºC
La provincia de Ourense llega al episodio de calor con aviso por tormenta
ENTREVISTA
El reumatólogo del CHUO Rafael Melero participará en el ciclo “A saúde é o que importa”, que se celebrará hoy a las 19,30 horas en el Liceo. El especialista defiende el valor terapéutico del termalismo como complemento al tratamiento farmacológico y reivindica el potencial de la provincia en este ámbito.
Pregunta. ¿Como afronta su intervención?
Respuesta. La presentación está orientada a resumir, desde la práctica clínica, cuándo tiene sentido indicar una cura balnearia como intervención complementaria al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedades reumáticas.
P. ¿Qué beneficios puede aportar a este tipo de pacientes?
R. Puede aportar analgesia, mejora funcional y bienestar en ciertos perfiles. Básicamente, ayuda a que el paciente tenga menos necesidad de antiinflamatorios, menos dolor, mejor movilidad y menos rigidez.
P. ¿En qué patologías está más demostrado ese efecto?
R. A efectos prácticos, se utiliza mucho en artrosis de rodilla, mano, cadera o columna, en fibromialgia, tendinopatías o dolor musculoesquelético crónico como lumbalgias y cervicalgias. También puede servir en algunas artritis en fase estable y como apoyo rehabilitador en determinados pacientes.
P. ¿Existe todavía cierto escepticismo hacia el termalismo dentro del ámbito médico?
R. Sí, claro que existe. Pero hay que entender que esto no es una terapia curativa, sino complementaria. Tampoco hay que generar falsas expectativas. No es que alguien vaya a un balneario y salga curado de repente. Lo importante es seleccionar bien al paciente que realmente puede beneficiarse.
P. ¿Y cuál es?
R. Pacientes con enfermedades reumáticas crónicas estables, con dolor y limitación funcional que afecten a su día a día y que además tengan motivación para participar, cosa que es importante. Eso sí, también hay que valorar contraindicaciones, porque hay perfiles donde no es adecuado, como pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave, embarazadas o personas en tratamientos agresivos.
P. ¿Hay diferencia entre el uso terapéutico y el ligado al bienestar o al turismo?
R. Sí, aunque las dos partes conviven en el espacio. Mucha gente disfruta del turismo termal y eso está muy bien. También lo que ocurre es que actualmente no existe una regulación específica dentro de la sanidad pública para este tipo de terapias complementarias.
P. ¿Cree que Ourense está aprovechando todo su potencial termal?
R. Somos una provincia especialmente rica en este recurso. Tenemos algo que es bueno, bonito y barato. Muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca. En otros países como Hungría o Japón explotan muchísimo más esta capacidad y aquí, teniéndola a mano, no siempre la utilizamos. Es una pena.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
máximas de hasta 38ºC
La provincia de Ourense llega al episodio de calor con aviso por tormenta
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 27 de mayo
Lo último
DATO EN EL TOP ESPAÑOL
Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en diez años
32 NUEVOS ESPECIALISTAS
Los mires de Ourense se despiden entre ofertas para retener talento
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
Alice: “Me ilusiona seguir en el Ontime”