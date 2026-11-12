¿Sabe usted que por Otero Pedrayo ronda un ladrón de arces japoneses?

¿Sabe usted que a la accidentada revegetación de la avenida Otero Pedrayo le ha caído la guinda del pastel en plena recta final? ¿Que a las críticas por el lío del aparcamiento y a la birria de cuatro matojos que ya se están secando, se suma ahora el robo por la cara de uno de los arces japoneses? ¿Que visto lo visto, en la calle ya se preguntan si el famoso “plan verde” va a dar sombra a la avenida o a la finca particular de turno?

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