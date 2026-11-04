La revegetación de Otero Pedrayo levanta críticas de los vecinos

El proyecto que busca convertir la avenida Otero Pedrayo en un punto de alivio térmico encara su recta final. La intervención, promovida de forma conjunta por el Concello de Ourense, la Xunta de Galicia y la Universidade de Vigo (UVigo), finalizará este mes y lo hará entre críticas por parte de vecinos y colectivos ambientales, que ponen en duda sus beneficios y la promesa de rebajar tres grados la temperatura. “Yo vengo aquí y me da la risa; que a esto le llamen refugio climático me parece un pitorreo, sinceramente”, lamenta Isabel Gómez, vecina de la zona, que añade: “Árboles ya hay al lado, esto son ganas de justificar un dinero que se gasta y punto”.

Menos aparcamientos

Una de las quejas más repetidas es la eliminación de 20 plazas de aparcamiento en la vía de servicio para dar cabida a los módulos de jardineras. “Os maceteiros estes enormes que puxeron só valen para fodernos o aparcamento”, critica Javier Prada, vecino de Mende que antes venía a hacer la compra en coche y ahora “vou a pé ou en bus porque o párking do supermercado non dá abasto”.

La supresión de estos huecos afecta también a los universitarios que van a clase en coche. “Antes ya era difícil encontrar un sitio libre, ahora es prácticamente imposible”, lamenta Lucía Alonso, que estudia en el Campus y cuenta que algún día ha llegado tarde a clase por dar vueltas buscando dónde dejar el coche.

Uno de los ejemplares plantados que ya se ha secado.

El material de esas jardineras tampoco parece ser el más conveniente. “Son bloques de hormigón que en verano igual pueden llegar a alcanzar los 60 grados”, advierte Patricia, ourensana que precisamente se acercó ayer a la zona para ver los trabajos. Lo mismo sucede en la rotonda de O Afiador donde se han implantado jardineras de acero corten, un material que también absorbe calor.

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Por otra parte, entre los ejemplares plantados en las jardineras está el arce japonés (Acer japonicum), una especie propia de climas frescos y húmedos que difícilmente sobrevivirá a los veranos de Ourense. Desde Amigas das Árbores son críticos con la actuación: “A esto le llaman humanización, pero ni baja la temperatura tres grados ni humaniza un espacio donde sobra asfalto y falta verde”.

Mantenimiento clave

Sin haber entregado las obras de forma oficial, los primeros síntomas de deterioro ya son patentes a pie de calle. En la rotonda de O Afiador, varias jardineras de acero presentan desperfectos y fracturas, mientras que algunas de las plantas recién introducidas están completamente secas.

En este sentido, los vecinos apuntan también a que la conservación será clave en este proyecto. “O problema grave vai ser dentro de tres, catro ou cinco anos”, advierte Prada, que señala: “Se lle falta rego, isto volverá a ser o cúmulo de sucidade que era antes”.