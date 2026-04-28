El OUFF impulsa un ciclo sobre el director de cine Edgar Neville

El Ourense Film Festival (OUFF) impulsará durante el mes de mayo un ciclo cinematográfico dedicado a Edgar Neville, en colaboración con la Universidade de Vigo. Las proyecciones se celebrarán todos los jueves en el campus de Ourense, en el Salón Valle-Inclán del Edificio de Ferro, a partir de las 20,00 horas.

El ciclo ofrecerá cuatro títulos clave de la filmografía del director. Comenzará el 7 de mayo con “La torre de los siete jorobados”, una obra que combina misterio, humor y elementos del cine fantástico. El 14 de mayo se proyectará “Nada”, adaptación de la novela de Carmen Laforet, mientras que el día 21 será el turno de El último caballo, considerada una de las primeras películas con sensibilidad ecológica en España. Cerrará el programa, el 28 de mayo, “Mi calle”, un retrato coral de la vida madrileña.

Neville, diplomático, escritor, dramaturgo y cineasta madrileño, destacó por su estilo irónico, elegante y por su capacidad para retratar la sociedad de su tiempo con una mirada crítica y personal.La iniciativa busca acercar al público ourensano la figura de uno de los autores más singulares del cine español y abre la programación previa de la próxima edición del festival.