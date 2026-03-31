El OUFF abre las inscripciones para la próxima edición

El Ourense Film Festival (OUFF) empieza a recopilar el material audiovisual para su nueva edición, que tendrá lugar entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. El certamen acaba de abrir el plazo de inscripción de la sección Made in OU, una categoría que nació la pasada edición para dar visibilidad a producciones vinculadas a la provincia fuera de la competición oficial.

Para participar en esta sección, las obras deben cumplir obligatoriamente al menos uno de cuatro criterios principales: estar dirigidas por una persona ourensana, contar con la producción de una empresa local, tener un equipo técnico compuesto en un ochenta por ciento por profesionales de la provincia o haber grabado esa misma proporción del metraje en Ourense. El plazo para enviar las piezas estará abierto hasta el 30 de julio. Las proyecciones de los trabajos recibidos se llevarán a cabo en la sala del Cine Clube Padre Feijoo, en el día que se establezca en la programación del festival.

Paralelamente, quedan abiertas hasta el 15 de julio las inscripciones para las categorías competitivas principales: la Sección Oficial Internacional y Panorama Galicia. La categoría internacional admitirá piezas de los dos últimos años sin estreno comercial previo en España. Panorama Galicia acogerá obras gallegas. Las inscripciones son gratuitas mediante plataformas en línea.