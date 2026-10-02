El OUFF se fija en el documental de la joven Lucía Galindo que une inteligencia artificial y memoria

Lucía Galindo reicbió un reconocimiento a su trabajo en el marco del OUFF. En la foto está acompañada por Óscar Doviso, director del OUFF, y por Marcos Vázquez, director del Área de Cultura e Deporte de la Diputación de Ourense.

El proyecto "Volver sin volver" se presentó en una sesión especial del Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF), con su proyección y un posterior coloquio sobre las reflexiones que plantea este trabajo.

El documental, realizado por Lucía Galindo como Trabajo de Fin de Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca, parte de los recuerdos de infancia de trece personas mayores.

Para su elaboración, la autora del formato entrevistó a varios alumnos matriculados en la Universidad de la Experiencia de la Universidad Pontificia de Salamanca y les consultó sobre sus recuerdos y relación con juegos, objetos y momentos especiales vividos en su niñez o juventud.

Partiendo de esas conversaciones, Galindo recreó lo relatado en imágenes generadas a través de inteligenia artificial, dando vida así en una narrativa audiovisual a lo que las personas participantes en el proyecto le habían transmitido

"Volver sin volver" ha recibido también el Premio al Mejor TFG sobre Inteligencia Artificial de la Cátedra Raíz Digital de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Aquí puedes ver el vídeo: