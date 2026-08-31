El OUFF selecciona 10 cintas vinculadas a Ourense: de un documental sobre Ferrín a un thriller en el Entroido de Maceda

El Ourense Film Festival (OUFF) ha seleccionado para su nueva edición una decena de cintas vinculadas a la provincia de Ourense entre documentales —como en el que Aser Álvarez se acerca a la figura del escritor Xosé Luís Méndez Ferrín— y ficción, entre la que se encuentra el thriller “O Felo”, de Suso Costa, que transforma una de las figuras más reconocibles del Entroido de Maceda en una historia de suspense.

La sección Made in OU, dedicada al cine ourensano, propone en esta 31ª edición un recorrido por diferentes géneros, generaciones y formas de entender el audiovisual. El cineasta Rubén Méndez se encarga de su coordinación por segundo año consecutivo.

Podrán verse en cuatro jornadas consecutivas, cada día en torno a un bloque temático, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en el Cineclube Padre Feijoo.

El 29 de septiembre inaugura la sección el largometraje documental “Todo pode esperar”, dirigido por Borja Casal y protagonizado por César Morán. La obra —reconocida con el I Premio José Gil ao Mellor Guión Documental de la Diputación de A Coruña— ahonda en los sueños musicales que esperaron medio siglo para hacerse realidad.

El 30 de septiembre será el turno de la memoria y el territorio: “Ferrín Arraiano”, donde Aser Álvarez analiza la figura de Ferrín y a raia; “Mulleres en Parada de Sil”, dirigido por Sabela Rodríguez; y “Cando o vento arde”, de Alfonso Arturo Álvarez, un testimonio grabado con el teléfono móvil durante los incendios en la estación de montaña de Manzaneda.

El 1 de octubre podrán verse: la citada “O Felo”; “As mans da pulpeira”, de Silvia Cachafeiro, rodada en Carballiño; y “El silencio de Allen Robert Angelo”, de Marzo Lozano, el retrato de un hombre que escoge vivir aislado en las montañas.

El 2 de octubre se despide la sección con: “Dopamina Zero”, protagonizado por Juan José Ballesta y rodado en O Barco de Valdeorras; la comedia criminal “Dos Gardenias”, de Juan Hervella-Rego; y “Robó y ganó”, de Aldán Michinel, definido como "un Breaking Bad a la gallega".

La 31ª edición del OUFF se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre. Está organizado por la Asociación Luarada con el apoyo de la Diputación de Ourense y la Xunta.