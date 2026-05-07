O OUFF volverá a organizar a súa residencia audiovisual
CELEBRARASE EN VERÁN
Tras a estrea do proxecto na pasada edición, esta segunda edición presenta novidades. O programa celebrarase no verán e permitirá a participación de alumnado da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia como intérpretes nas rodaxes.
O OUFF volverá apostar polo talento novo coa segunda edición de Faíscas, a súa residencia audiovisual para creadores de entre 18 e 30 anos. Tras a estrea do proxecto na pasada edición, esta segunda edición presenta novidades. O programa celebrarase no verán e permitirá a participación de alumnado da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD) como intérpretes nas rodaxes.
A residencia desenvolverase do 25 ao 30 de xuño e contará coa titoría da cineasta Zeltia Outeiriño. Os catro equipos seleccionados convivirán durante seis días en Ourense mentres rodan e montan unha peza audiovisual en galego, gravada integramente na provincia. As obras proxectaranse durante o OUFF, que se celebrará entre o 25 de setembro e o 4 de outubro.
