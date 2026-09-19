Galería | El Our Fest convierte Expourense en el epicentro del rock alternativo

Expourense se transforma en un gran escenario de música alternativa con una jornada marcada por los conciertos, el ambiente y la energía del público. El Our Fest reúne en Ourense a seguidores llegados para disfrutar de una quinta edición cargada de guitarras y sonidos internacionales.

Expourense se llena este sábado de guitarras, distorsión y música en directo con la quinta edición del Our Fest, que reúne en una única jornada a algunas de las bandas más destacadas del rock alternativo. El público ourensano disfruta de un cartel que combina nombres históricos como The Jesus and Mary Chain y The Dream Syndicate con propuestas más actuales como Fat Dog, The Mystery Lights, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto.

Desde la apertura de puertas, el recinto se convierte en un punto de encuentro para los seguidores de la música independiente, con conciertos que se suceden durante toda la tarde y la noche. La jornada arrancó con Germán Salto y continuará con Triángulo de Amor Bizarro, The Dream Syndicate y The Mystery Lights, antes de uno de los momentos más esperados: la actuación de The Jesus and Mary Chain.

La música sigue hasta la madrugada con Fat Dog, encargados de cerrar una quinta edición que mantiene la apuesta del Our Fest por reunir en Ourense diferentes generaciones y sonidos del rock alternativo. Estas son algunas de las imágenes que está dejando el festival en Expourense.