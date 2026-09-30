El Ouren Sound Fest anuncia sus primeras confirmaciones para 2027

El Ouren Sound Fest ya empieza a perfilar el cartel de su edición de 2027. El festival ourensano ha dado a conocer este martes su primer avance de artistas para una cita que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas.

Entre las primeras confirmaciones destaca Ariel Rot, uno de los nombres más reconocidos del rock en español, junto a Sidonie, formación con una larga trayectoria dentro de la escena indie nacional.

El primer avance incorpora también a Fillas de Cassandra, el dúo gallego que se ha convertido en uno de los proyectos con mayor proyección de la música gallega actual. Completan esta primera tanda Tu Otra Bonita y Veintiuno.

La organización presenta estas cinco incorporaciones como el primer avance del cartel, que todavía crecerá durante los próximos meses con nuevos artistas. El festival volverá a celebrarse durante dos jornadas, el viernes 21 y el sábado 22 de mayo, manteniendo su emplazamiento en San Cibrao das Viñas.