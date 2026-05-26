Más de 14.000 personas llenaron el Ouren Sound Fest

El Ouren Sound Fest cerró su undécima edición consolidado como el gran evento musical de la provincia y como una de las principales citas festivaleras del noroeste peninsular. El festival, que este año estrenaba recinto en San Cibrao das Viñas, bajó el telón con un balance “muy positivo” tanto en asistencia como en impacto económico y repercusión exterior. Además, ya se han confirmado las fechas para el próximo año: el evento se celebrará los días 21, 22 y 23 de mayo.

La organización cifra en más de 14.000 las personas que pasaron por el recinto durante las tres jornadas del festival, con asistentes llegados desde prácticamente todas las provincias españolas y también del norte de Portugal que disfrutaron del evento en un fin de semana marcado por las condiciones climatológicas.

El movimiento se dejó notar durante todo el fin de semana tanto en el propio recinto como en la ciudad y municipios limítrofes. Hoteles, hostales, viviendas turísticas y casas rurales llevaban semanas prácticamente completos, una situación que volvió a evidenciar la capacidad del evento para atraer visitantes y generar actividad económica en toda el área metropolitana.

Según los datos facilitados por la organización, el impacto económico generado por esta edición ronda los 2,4 millones de euros. Desde el festival destacan además el retorno mediático alcanzado a nivel nacional y la consolidación de la marca Ouren Sound Fest más allá de Galicia. La cita reunió durante tres días a algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama nacional, además de reforzar su apuesta por la inclusión y la sostenibilidad en esta edición.

Desde el Ouren Sound Fest también pusieron en valor el apoyo institucional y privado recibido para sacar adelante esta edición, especialmente en un año marcado por el cambio de ubicación del evento. En ese sentido, agradecieron la colaboración del Concello de San Cibrao das Viñas, así como de entidades y patrocinadores como Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 27, Deputación de Ourense, Vibra Mahou, Coren y La Región.