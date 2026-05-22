DECIMO TERCERA EDICIÓN
Galería | Las ultimas tendencias en ataúdes y urnas se muestran en Funergal
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el Ouren Sound Fest todavía no ha empezado y ya provoca furor entre los vecinos?¿Que el festival habilitó este jueves un lugar en la ciudad para poder intercambiar entradas por pulseras? ¿Que fue una medida con gran éxito? ¿Que se registraron hasta colas de media hora? ¿Que el entusiasmo por la música desborda la ciudad? ¿Y que es el momento de bailar?
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