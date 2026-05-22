¿Sabe usted que el Ouren Sound Fest todavía no ha empezado y ya provoca furor entre los vecinos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la expectación en la ciudad por una edición más Ourensound

El escenario del OurenSound.
El escenario del OurenSound. | La Región

¿Sabe usted que el Ouren Sound Fest todavía no ha empezado y ya provoca furor entre los vecinos?¿Que el festival habilitó este jueves un lugar en la ciudad para poder intercambiar entradas por pulseras? ¿Que fue una medida con gran éxito? ¿Que se registraron hasta colas de media hora? ¿Que el entusiasmo por la música desborda la ciudad? ¿Y que es el momento de bailar?

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