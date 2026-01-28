OurenSound Fest se muda de Pereiro a San Cibrao das Viñas

ACUSADO DE MALTRATO HABITUAL
El OurenSoun Fest, evento que suele abrir la temporada de festivales en Galicia, cambia de sede para su undécima edición, despidiéndose del complejo deportivo de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, para trasladarse al vecino concello de San Cibrao, donde levantará su nueva sede en las instalaciones deportivas del Parque Tecnolóxico.
“Ya el año pasado se dijo que sería el último en Monterrei”, cuenta Rubén Álvarez, promotor del festival. “Acaban de renovar y homologar las pistas de atletismo, y eso ha requerido ampliarlas, quitándole espacio al césped interior. Eso hace inviable la celebración del festival en Monterrei, porque nos obligaría a poner un puente sobre la pista, y aún así podríamos dañarla”, continúa relatando Álvarez.
Otro de los motivos esgrimidos por la organización para la mudanza es el crecimiento del propio evento. “Este año vamos a tener que instalar elementos como un muelle de carga, lo cual es imposible en Monterrei. Buscamos en Pereiro una sede alternativa, pero no había un espacio de estas características”, relata Rubén Álvarez, quien asegura también que “todo sigue igual” tras la llegada a una zona Tecnópole “que estaba en desuso, y cumple con todo lo necesario”.
