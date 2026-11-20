La ourensana Anxela Soto Rodríguez ha sido distinguida con el Premio Sanitas EIR 2026, que reconoce la excelencia durante la formación especializada en Enfermería. La profesional, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del centro de salud de A Cuña-Mariñamansa, en Ourense, se ha alzado con el galardón en la quinta edición de estos premios.

El reconocimiento se ha entregado durante una ceremonia organizada por la Fundación Sanitas, que este año celebra su 30 aniversario, coincidiendo también con la trigésima edición de los Premios Sanitas MIR. En total, los galardones han recibido 139 candidaturas, de las que 56 correspondieron a la categoría de Enfermería.

Nacida en Ourense y graduada en Enfermería por la Universidad de Vigo, Anxela Soto cuenta también con formación en Fisioterapia y un máster en Investigación en Ciencias de la Salud y del Deporte. Su trayectoria combina la atención asistencial con la investigación, una faceta que ha tenido un peso destacado en su reconocimiento.

Su tesis doctoral, calificada con "cum laude", abordó una intervención educativa para prevenir enfermedades cardiovasculares en mujeres perimenopáusicas. Además, ha participado en investigaciones relacionadas con la atención enfermera y la diabetes. En 2026 recibió el Premio Ana López a la mejor actividad investigadora del área sanitaria de Ourense.

Otros reconocimientos en Enfermería y Medicina

El primer accésit del Premio Sanitas EIR 2026 ha recaído en Ana Lear Claveras, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Las Fuentes Norte de Zaragoza. El segundo ha sido para Lydia Arana Revenga, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, en Madrid.

En la categoría médica, correspondiente a la 30.ª edición de los Premios Sanitas MIR, la ganadora ha sido Sonsoles Salto Alejandre, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Los accésits han distinguido a Daniel Muñoz Barba, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y a Blanca Díez Sánchez, del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Los premios reconocen la excelencia en la formación sanitaria especializada y valoran aspectos como los títulos académicos, las publicaciones científicas, los reconocimientos obtenidos y el doctorado. La valoración del tutor también tiene un peso decisivo en la elección de los ganadores.

En esta edición, los Premios Sanitas EIR reunieron 56 candidaturas procedentes de 52 centros sanitarios y seis especialidades de Enfermería. Por su parte, los premios MIR contabilizaron 83 candidaturas de 64 centros y 27 especialidades médicas.