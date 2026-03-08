La ourensana Carmen Eiró Bouza, primera fiscal superior gallega, clama contra los techos de cristal

La ourensana Carmen Eiró Bouza, primera mujer en asumir la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en Galicia, ha aprovechado la conmemoración del 8M para hacer un firme llamamiento a romper los “techos de cristal”. Aunque las mujeres representan ya más del 66% de los fiscales tanto en España como en la comunidad gallega, Eiró advierte de que su escasa presencia en las altas esferas sigue siendo una realidad. Lamenta que, al llegar a puestos de dirección, aún se ven en la obligación de demostrar continuamente su valía, incluso cuando su nivel de formación académica y profesional es superior al de sus compañeros varones.

Para contextualizar el largo camino recorrido, la institución rememora a las pioneras que abrieron las puertas de la judicatura. En concreto, ha recordado la figura de Belén del Valle Díaz, quien en 1974 logró romper una barrera histórica al convertirse en la primera mujer en aprobar las oposiciones a la carrera fiscal en España, después de que en 1966 se derogara la ley que les impedía el acceso.

Reafirmando su compromiso con la igualdad real, Eiró enfatiza la necesidad de que la mujer afirme su personalidad y recuerde que tiene “derechos que reclamar” y una “dignidad que no depende de nadie”.