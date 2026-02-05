La ourensana Cogesa gestionará el banco de sangre de Cantabria

La compañía ourensana Cogesa, pionera en el sector de la logística sanitaria, será quien se ocupe durante el próximo año de la gestión del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), según anunciaba la Fundación Marqués de Valdecilla.

El contrato abarca el diseño y montaje de las instalaciones, la implantación del servicio, así como el personal y el software para su funcionamiento

En concreto, Cogesa será responsable del almacén ubicado en el Hospital de Liencres, y abarca el diseño y montaje de las instalaciones, la implantación del servicio, así como el personal y el software para su funcionamiento, además del suministro, mantenimiento y reposición del equipamiento.

También se ocupará del traslado y entrega de material sanitario y no sanitario en aquellos puntos que precise el BSTC, de la segregación de productos y la implementación de protocolos de retirada de material sensible o caducado.

Para ello, Cogesa ha desarrollado un software de gestión específico que le permitirá tanto conocer la disponibilidad de recursos en el almacén como coordinarse con las unidades móviles y los laboratorios.