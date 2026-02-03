Anxo Rodríguez, enfermero en prácticas en el CHUO: “Vas con miedo, pero con mucho entusiasmo y ganas de aprender”

Las prácticas son una etapa clave en la formación, un periodo en el que la teoría se transforma en realidad. Los estudiantes de segundo curso del grado de Enfermería de Ourense han comenzado este primer paso de su desarrollo profesional, poniéndose en contacto directo con los pacientes, el equipo sanitario y el entorno hospitalario. “Al principio vas con miedo, pero también con mucho entusiasmo y ganas de aprender”, aseguraba Anxo Rodríguez, uno de los alumnos en prácticas del CHUO tras su primer día.

Tras un acto de presentación y bienvenida, los estudiantes se dividen y descubren las unidades que marcarán sus días durante aproximadamente un mes. En el caso del primer grupo, esta etapa formativa se prolonga desde el 2 de febrero al 13 de marzo. “El primer día no hemos parado. Hemos estado adaptándonos a la unidad y, sobre todo, aprendiendo cómo trabajan”, relata Anxo Rodríguez. También añade que las enfermeras del hospital les enseñan a utilizar los distintos programas, les ayudan a realizar diferentes técnicas a los pacientes y comprueban en conjunto cómo están y cómo han pasado la noche.

La rutina de un alumno en prácticas

Alumnos de segundo curso del Grado de Enfermería inician sus prácticas en Ourense | Sergas Ourense

El periodo de prácticas en el segundo curso de Enfermería se caracteriza por realizarse únicamente por la mañana y en hospitales. Los alumnos compaginan este contacto inicial con la vida laboral con las clases de la universidad. “Organizarse es difícil, lo que intento es aprovechar los fines de semana para adelantar trabajo y sacar el máximo partido a las clases”, asegura este futuro enfermero. Las estancias en el hospital se inician a las 8,00 y finalizan a las 15,00 horas y, posteriormente, asisten a diferentes asignaturas de 16:30 a 20:30 horas.

Anxo Rodríguez explica que comienzan las mañanas acompañando a las auxiliares: “Es fundamental aprender el trabajo que realizan para poder trabajar bien en equipo”.

A pesar de las exigencias que conlleva este periodo formativo, suele ser uno de los momentos más esperados entre los estudiantes. En ellas no solo se aprenden técnicas, sino también valores fundamentales como la responsabilidad, la empatía, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Anxo Rodríguez explica que este último concepto se destaca desde el principio, ya que comienzan las mañanas acompañando a las auxiliares: “Es fundamental aprender el trabajo que realizan para poder trabajar bien en equipo”.

Actualmente, los alumnos están repartidos por las diferentes unidades para profundizar en los conocimientos de cada área. Las primeras prácticas se realizan en planta y este alumno de segundo curso está llevando a cabo este periodo inicial en Traumatología. “En las siguientes, desde la universidad se encargan de organizarlo para que podamos pasar por la mayor parte de las unidades y conocer distintos procedimientos y formas de trabajar”, explica el estudiante.

Aprender a conciliar con aficiones enriquecedoras

El libro publicado por este alumno de Enfermería. | Cedida.

Además de futuro enfermero, Anxo Rodríguez combina sus años de formación con su gusto por la literatura, publicando su primera obra, que “tiene mucha relación con la salud mental, un tema que siempre me ha llamado mucho la atención”. Su libro, titulado "La última carta a casa", trata sobre la vida de un hombre desde su niñez hasta su muerte y relata cómo afronta problemas cotidianos que todo el mundo experimenta a lo largo de su vida.