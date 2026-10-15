La ourensana Nerea Jiménez lleva el talento de Valdeorras a las audiciones de "La Voz"

El talento musical de Valdeorras se abre paso en televisión. Nerea Jiménez, natural de O Barco, participará en las audiciones a ciegas de "La Voz", el concurso de Antena 3, según ha anunciado la Asociación de Música Alternativa de Valdeorras (Amava). La entidad celebra esta oportunidad y destaca también la representación de la comarca en "Recantos", de la TVG, de la mano de Sory y Andrea.

La cita con Nerea será este viernes, 16 de octubre, en una entrega de "La Voz" cuyo inicio está previsto a las 22:10 horas, según la programación de Atresmedia. La cantante afrontará la fase en la que los aspirantes deben convencer a los coaches con su interpretación para lograr que giren sus sillones y les incorporen a sus equipos.

De los escenarios de O Barco a la televisión

Su participación supone un nuevo paso para una joven que ya ha actuado en distintas citas culturales de Valdeorras. Estudiante de Musicología en Salamanca, Nerea mantiene su vinculación con O Barco y compagina su formación con la composición y los conciertos.

En 2025 actuó junto al guitarrista Carlos Girona en la Festa do Botelo y abrió el SilFest con un recital de bandas sonoras. Este año regresó al festival para acompañar musicalmente una cata en la bodega Blare. Su aspiración es dedicarse profesionalmente a la música y encontrar un público que conecte con sus canciones.

Amava celebra el salto de sus integrantes

Desde Amava aseguran estar "super orgullosos" de sus integrantes. Al anuncio de Nerea en "La Voz" se suma el de Sory y Andrea en "Recantos", el concurso musical vinculado a "Luar", en la televisión autonómica.

La asociación ha querido reconocer públicamente el esfuerzo de las tres artistas y felicitarlas por las oportunidades alcanzadas: "Enhorabuena por vuestro trabajo para llegar hasta ahí a todas. Sois un orgullo para nosotros".