Una IA clona la voz de Michael Caine para un audiolibro de “La Odisea”

Matt Damon en el papel de Odiseo en la nueva adaptación de Christopher Nolan y Michael Caine.

Con el estreno de la película “La Odisea” de Christopher Nolan programado para el 17 de julio, una nueva adaptación del clásico poema épico de Homero llegará de forma anticipada en formato de audiolibro. El proyecto fue producido por la compañía ElevenLabs y destaca por estar narrado mediante una recreación con inteligencia artificial con la voz del icónico actor Michael Caine.

Dustin Blank, responsable de alianzas estratégicas de ElevenLabs, defendió la solidez de esta versión, señalando que el audiolibro cuenta con un reparto de 20 personajes creados a partir de su biblioteca de voces. Blank calificó a Caine como un “tesoro nacional” y aseguró que su voz, que significa tanto para el público, resultaba idónea para guiar la narración de esta histórica epopeya.

Caine, ganador de dos premios Óscar, ya había otorgado previamente su consentimiento

La relación entre el actor y la empresa tecnológica no es nueva. Caine, ganador de dos premios Óscar, ya había otorgado previamente su consentimiento para el uso comercial de su voz e imagen en el “Iconic Marketplace”, un catálogo destinado a que terceras empresas adquieran derechos de voces célebres para sus proyectos.

Remuneración a intérpretes

No obstante, esta colaboración amplía el acuerdo inicial por el cual ElevenLabs remunera a los intérpretes cada vez que sus voces se utilizan en la aplicación ElevenReader. Dada la estrecha relación cinematográfica entre Caine y Nolan -quienes colaboraron en proyectos como “Tenet”, “El truco final” y la “Trilogía de El Caballero Oscuro”-, la empresa consultó expresamente al actor para este audiolibro.

Aunque se desconoce si ha escuchado el resultado final, Caine aprobó los materiales promocionales y expresó en un comunicado su entusiasmo por unir la narrativa clásica de Homero con la innovación digital gracias a ElevenReader.

La adaptación tiene una duración de 13 horas y se desarrolló íntegramente con herramientas de inteligencia artificial, abarcando tanto el banco de voces como los efectos de sonido y la banda sonora original. Este lanzamiento se concibe como un complemento previo al filme de Nolan y sigue la línea de otras iniciativas de ElevenLabs, como su reciente versión de “El maravilloso mago de Oz” con la voz de Judy Garland, estrenada en paralelo a la película “Wicked”.