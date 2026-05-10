La ourensana Pilar Garzón, primera mujer en liderar un colegio médico gallego

Pilar Garzón suma un nuevo hito institucional a su trayectoria al convertirse en la nueva presidenta del Consello Galego de Colexios Médicos, el órgano que representa a los colegios oficiales de médicos de Galicia. La designación, de carácter rotatorio entre provincias, la sitúa además como la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del organismo, después de haber sido también la primera presidenta del Colegio Médico de Ourense y, a la vez, la primera mujer en liderar un colegio médico gallego.

Garzón explica que el Consello Galego actúa como la “voz centralizada” de los colegios médicos gallegos ante las instituciones y destaca la “buena sintonía” existente entre las distintas provincias para defender posiciones comunes. La nueva presidenta asume el cargo en un momento especialmente complejo para la profesión, marcado por el conflicto en torno al Estatuto Marco, la huelga médica y el malestar creciente entre facultativos. “Es una época muy difícil porque hay que batallar por una mejora del sistema sanitario importante”, señala.

El relevo en el Consello Galego coincide además con la reciente renovación de la junta directiva del Colegio Médico de Ourense, donde Garzón revalidó su liderazgo incorporando perfiles de zonas como Verín y O Barco para dar mayor visibilidad a las dificultades de las áreas periféricas.

Entre las principales reivindicaciones del colegio ourensano sitúa la necesidad de reforzar la cobertura sanitaria en zonas de difícil acceso y agilizar las actuaciones pendientes dentro del plan director del CHUO.