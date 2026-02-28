Ribadavia, punto de partida de la nueva medicina rural

La Jornada de Medicina Rural+, organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), arrancó este viernes en Ribadavia con la participación de cerca de 200 profesionales y con el objetivo de elaborar un documento estratégico que marcará la hoja de ruta de la atención primaria en el medio rural: la Declaración de Ribadavia.

La presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, subrayó en la inauguración que la cita pretende ser un espacio “de reflexión y búsqueda de soluciones”, para lo que considera que deben ir de la mano profesionales y administraciones. “Más que poner en el foco las carencias, queremos poner el valor de la medicina rural, porque estamos en el momento del cambio y debemos hacerlo todos juntos”, dijo.

Hoja de ruta

Abert Foo, coordinador del grupo de trabajo, explicó que Ribadavia fue elegida por ser “un icono de la medicina rural” y avanzó que de estas jornadas saldrá un decálogo que definirá “una hoja de ruta” en la medicina rural y una serie de encuentros anuales “para hablar a nuestros estudiantes y residentes de la medicina de proximidad”.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, agradeció la elección del municipio: “Que Ribadavia sexa o lugar onde se tomen as decisións e onde se elabore esta declaración para o futuro da medicina rural é unha honra”.

El diputado provincial Rosendo Fernández señaló que estos encuentros permiten “intercambiar opinións e estar actualizados na nosa profesión”, especialmente en una atención primaria rural con características propias.

La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, puso en valor la apuesta de la Xunta por la innovación y la atención domiciliaria, recordando que “la medicina rural tiene la esencia de nuestra medicina, por la cercanía, confianza y calidad asistencial”, destacando avances como la inteligencia artificial o la actualización de la historia clínica electrónica, orientada a anticipar necesidades clínicas y mejorar la atención personalizada.

Programa

El programa se desarrolla en dos jornadas bajo los lemas “Raíces locais: Rural desde o próximo” y “Horizontes rurais”. Tras la apertura institucional, ayer tuvo lugar la mesa “Medicina Rural e Territorio”, centrada en infraestructuras, equidad y realidad municipal, seguida de experiencias de diversos profesionales, además de la presentación de iniciativas RURAL+ en investigación, docencia, asistencia, telemedicina e innovación social.

Este sábado se abordará el futuro del modelo rural desde la docencia, la inteligencia artificial, la sostenibilidad comunitaria, la ética médica y la visión de los jóvenes profesionales.

El principal legado será el Decálogo RURAL+, base de la Declaración de Ribadavia, construida de forma participativa para definir los principios que deben guiar la medicina rural del futuro.