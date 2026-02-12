Un ourensano admite que golpeó a la madre para que le diese dinero para drogas

Alberto G.G. aceptó 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad en Ourense tras golpear y amenazar a su madre -que tenía 68 años en el momento de los hechos- al negarse esta a darle dinero para sufragar el consumo de sustancias tóxicas.

La representante del Ministerio Fiscal y el letrado de la defensa alcanzaron conformidad este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, de tal forma que el acusado, que se encuentra actualmente en tratamiento por consumo de drogas, fue condenado a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de violencia doméstica, y otros 10 días por un delito leve de coacciones.

Según se recoge en el escrito fiscal, cerca de las 16:55 horas del 17 de agosto de 2022, el acusado le pidió a su madre, con la que convivía en el mismo domicilio, que le diese dinero para sufragar su consumo de sustancias tóxicas. Cuando esta se negó, el condenado comenzó a “propinarle patadas en el abdomen”, arrebatándole el teléfono móvil que esta tenía en la mano y haciéndole sangre, hasta acabar huyendo del lugar en coche.

Asimismo, sobre las 15:00 horas del día 20 del mismo mes, el hombre se encaró “con violencia” con su progenitora también en su domicilio, manifestándole expresiones como “me cago en Dios, dame el dinero, hija de puta”, llegando incluso a propinar golpes al mobiliario, y provocando la intervención de su tío para que “la situación no revistiera peores consecuencias” ante la incapacidad de su madre de hacerle frente, hasta que el hombre intentó huir del lugar siendo finalmente interceptado por agentes.

Por ello, además de los trabajos en beneficio de la comunidad, el hombre ha sido condenado a la prohibición de aproximarse a su madre durante un año, así como a la prohibición para la tenencia de armas durante dos años, reduciéndose así la petición inicial de Fiscalía de 10 meses de cárcel por cada uno de los delitos.