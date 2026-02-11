Golpear y amenazar a su madre exigiéndole dinero para drogas en Ourense se salda con trabajos comunitarios

Un hombre ha aceptado una condena de 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad en Ourense tras golpear y amenazar a su madre, de 68 años en el momento de los hechos, cuando esta se negó a darle dinero para sufragar el consumo de sustancias tóxicas.

La conformidad fue alcanzada este miércoles entre la Fiscalía y la defensa en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense. El acusado, que actualmente se encuentra en tratamiento por consumo de drogas, ha sido condenado a 60 días de trabajos por un delito de violencia doméstica y a 10 días más por un delito leve de coacciones.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, sobre las 16:55 horas del 17 de agosto de 2022, el acusado pidió dinero a su madre, con la que convivía, para costear su consumo. Ante la negativa, comenzó a propinarle patadas en el abdomen, le arrebató el teléfono móvil que sostenía y le causó una herida que le hizo sangrar, antes de huir del lugar en coche.

Días después, en torno a las 15:00 horas del 20 de agosto, volvió a encararse con su progenitora en el domicilio familiar, profiriendo insultos y exigiéndole dinero. Durante el altercado golpeó mobiliario de la vivienda, lo que motivó la intervención de un tío del acusado para evitar que la situación fuese a más. El hombre intentó abandonar el lugar, pero fue interceptado por agentes.

Además de los trabajos en beneficio de la comunidad, la sentencia establece la prohibición de aproximarse a su madre durante un año y la prohibición de tenencia de armas durante dos años, rebajando así la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba diez meses de prisión por cada uno de los delitos.