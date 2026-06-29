¿Sabe usted que el ourensano José Luis Castro de Antonio recibió un reconocimiento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo?

¿Sabe usted que el magistrado ourensano José Luis Castro de Antonio recibió esta semana un reconocimiento por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz? ¿Que le concedió al juez de la Audiencia Nacional la gran cruz de la lealtad a las víctimas del terrorismo? ¿Que el motivo es por su firmeza en los valores de verdad, justicia y reparación a estas víctimas?