¿Sabe usted que A Limia registra el matrimonio homosexual más antiguo de España?

¿Sabe usted que en el fervor de las celebraciones por el mes del Orgullo LGTBI es bueno recordar la historia? ¿Que la comarca de A Limia guarda el registro del matrimonio homosexual más antiguo de España? ¿Que fue en la iglesia de Santa María de Ordes, en Rairiz de Veiga, el 16 de abril de 1061? ¿Que fueron Pedro Díaz y Nuño Vandilaz quienes se juraron amor eterno con la bendición de la Iglesia?