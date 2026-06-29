¿Sabe usted que A Limia registra el matrimonio homosexual más antiguo de España?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Rairiz de Veiga, pionera en el orgullo

Iglesia de Santa María de Ordes
Iglesia de Santa María de Ordes

¿Sabe usted que en el fervor de las celebraciones por el mes del Orgullo LGTBI es bueno recordar la historia? ¿Que la comarca de A Limia guarda el registro del matrimonio homosexual más antiguo de España? ¿Que fue en la iglesia de Santa María de Ordes, en Rairiz de Veiga, el 16 de abril de 1061? ¿Que fueron Pedro Díaz y Nuño Vandilaz quienes se juraron amor eterno con la bendición de la Iglesia?

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