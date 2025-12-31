Los ourensanos, ante el aumento del coste de la vida: "Hay que apretarse el cinturón, y avanzar”

Rosa Martínez: “Deberíamos ayudar a los que más lo necesitan”

“La vida va a seguir subiendo, y es un problema para muchas familias, y sobre todo para aquellas con menos recursos y las monoparentales que tengan uno o dos hijos a su cargo; sobre todo menores porque van a notar más las subidas. La idea que yo siempre he planteado es que por parte de los ayuntamientos, que son el poder más cercano al ciudadano, debería hacerse un censo y saber más o menos cuáles son las familias que están con menos recursos, para poderles así ayudar. Vienen tiempos complejos, pero toda solución parte de la claridad y el orden”.

Nouh Bechiqui: “Independizarse con lo mínimo es inviable”

Desde hace unos años la vida está cada vez mucho más cara. El alquiler aquí en Ourense, por menos de 500 euros, no encuentras nada decente. Para alguien que quiere independizarse con un sueldo mínimo, es inviable. Solo con lo que es el alquiler se te va la mitad del sueldo, sin contar lo que es la comida, la luz, el agua, la comunidad, etcétera. Después la comida también ha subido una barbaridad, especialmente si quieres comer sano o variado: frutas, verduras, carne o pescado ya ni decir. Imagino que este 2026 también haya que hacer malabares.

Dainelys Díaz: “Tendremos que limitarnos en el gasto”

“En casa vivimos de un solo salario y este incremento, al menos en alimentación, telefonía y transporte supone una limitante para nosotros. Aunque somos dos, conocer este ascenso de los precios significará limitarnos en proyectos de viaje que teníamos para el próximo año. Además nuestra capacidad de ahorro se verá muy limitada, pues lo que antes destinábamos para disponer de un pequeño fondo en caso de emergencias ahora supondría disminuir esa cantidad o tal vez no poder hacerlo. Somos optimistas, pero tendremos que ajustarnos en 2026”.

Alberto Pérez: “No será fácil mantener la familia a flote”

“Yo siempre he insistido en ver el lado bueno a las cosas, y en este 2026 me estoy preparando personal y familiarmente para los desafíos que vienen: el aumento de los precios en los productos de consumo básico, cómo mantener la familia a flote en calidad de autónomo, y toda una serie de desafíos propios de quien tiene que reinventarse todos los días para salir adelante. Personalmente creo que las dificultades sirven para crecer, y esa circunstancias que se prevén difíciles, son las mismas que me ayudaran a encontrar un camino”.

Diego Caunedo: “La austeridad es para mí la clave para este 2026”

“Creo que las previsiones para 2026 pasan por privilegiar la austeridad, que no necesariamente la precariedad, pero sí privilegiar la austeridad frente a un sistema envalentonado que nos traga frente al precio desaforado de la vivienda, frente a la subida del precio de la cesta de la compra, la subida de los precios de los elementos tecnológicos. Entonces vale pensar qué necesitamos, por dónde pasan los elementos que nos dan la felicidad. Mi situación me permite afrontar afrontar las dificultades, ¿pero qué pasará con quienes no pueden?”

Yolanda Taboada: “Hay que apretarse el cinturón, y avanzar”

“El próximo año se presenta complicado porque los precios no dejan de subir, pero los salarios no se equiparan nada con la subida de costos, aunque si bien es cierto que el Gobierno ha estipulado una subida del salario base, la mayoría de los salarios se quedan muy cortos respecto al alza”, con lo cual ahora mismo ha escalado mucho el costo de la vivienda, el combustible, la electricidad, el agua, incluso los servicios básicos se llevan buena parte de nuestro sueldo, con 2026 se presenta complicado, pero hay que apretarse el cinturón, y avanzar”.