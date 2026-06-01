¿Sabe usted que a los ourensanos se nos cae la baba con los gatos ?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la batalla entre perros y gatos más viva que nunca
¿Sabe usted que a los ourensanos se nos cae la baba con los gatos no lo duda ni el Tato? ¿Que el taller gatuno de este domingo en el Ponte Vella lo petó más que las termas un domingo? ¿Que los perros van de reyes, pero los michis ya les están comiendo la tostada y ya les pisan las patas en club de fans? ¿Y que más de uno salió de allí corriendo a montarle a su gato un botiquín que ni el del centro médico?
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