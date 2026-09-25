¿Sabe usted que los ourensanos de la city están hartos de los continuos cortes de luz que se producen?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las dificultades para teletrabajar o ver la televisión en Ourense por los cortes de luz
¿Sabe usted que los ourensanos de la city están hartos de los continuos cortes de luz que se producen? ¿Que parece imposible tener la fiesta en paz? ¿Que ver la tele, cocinar o teletrabajar se ha convertido en un desafío a la “mala suerte”? ¿Que cuando esa suerte es cada día esquiva no se le puede llamar suerte? ¿Que este jueves en varios barrios se volvió a ir la luz durante algunos minutos?
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