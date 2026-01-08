Los ourensanos comprarán “lo justo” durante las rebajas

Aunque cada año los descuentos empiezan a aparecer antes en las tiendas, el 7 de enero sigue siendo el día tradicional para el inicio de las rebajas de invierno. Las aglomeraciones esperando la apertura de algunos establecimientos sonya una anécdota. Sin embargo, este miércoles tanto la calle del Paseo como el centro comercial Ponte Vella registraron una buena afluencia de posibles compradores. “Ha sido una gran jornada, aunque ha continuado en la misma línea de una buena campaña de Navidad”, celebra Marcos Vila, gerente de Ponte Vella.

Algunos se acercaron a curiosear y ver si caía algo, otros a cambiar algún regalo de Reyes y los más preparados a buscar “cosas concretas que ya tenían tanteadas”. Es el caso de Lucía Gómez, una joven que ayer se acercó al centro de Ourense con el objetivo de hacerse con un abrigo. “Lo vi hace un par de semanas y decidí esperar a ver si bajaba un poco el precio”, explica. Su plan salió a la perfección y pudo llevarse la prenda con un 30% de descuento.

Dependiendo del establecimiento y el tipo de producto pueden encontrarse ofertas de hasta el 70%. Con todo, la mayoría de los compradores intentan “no caer en la tentación” y comprar solo lo necesario. “Hay que pensar bien las cosas y no llevarte lo primero que ves porque tiene un buen descuento”, apunta Manuela Lozano, quien pretende “comprar lo justo” en estas rebajas.

Optimismo en el comercio local

Se estima que el gasto medio por persona sea de unos 200 euros y que el sector textil sea el que registre más ventas. La presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, reconoce que los clientes “cada vez gastan menos”, pero eso no le impide ser optimista con los resultados de las próximas semanas. En la mayoría de los casos las ofertas permanecerán hasta finales del mes de febrero, pero se espera que la actividad se concentre principalmente en las dos primeras semanas.

Aunque las grandes cadenas son las que más beneficio sacan de estas temporadas, el comercio local augura una campaña positiva. “Aunque la esencia se va diluyendo por fechas como el Black Friday u ofertas adelantadas, las rebajas son siempre una época positiva”, apunta Gómez, que celebra que “siempre hay esa ansia” a que lleguen los descuentos. Dice eso sí, que siguen sin poder competir, pero se adaptan a las circunstancias.

En este sentido, los comerciantes de la ciudad animan a los ourensanos a acudir a las tiendas, alertando de que a través de las webs es más fácil caer en algunas “trampas”. Así, quedan por delante unas semanas de revuelo en los establecimientos.