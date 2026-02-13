¿Sabe usted que los ourensanos no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Que hubo quien se acordó de Minnesota y aprovechó el Entroido para mostrar su crítica? ¿Que este año la Agrupación Cultural Auriense colgó un meco que llamó mucho la atención a los ciudadanos? ¿Que está colgado de un árbol con una camiseta del ICE y el brazalete con el símbolo nazi?