¿Sabe usted que los ourensanos no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos?

Hoy en el Quen cho dixo, la críticas en el Entroido hacia las políticas migratorias de Estados Unidos

Meco caracterizado del ICE. | La Región

¿Sabe usted que los ourensanos no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Que hubo quien se acordó de Minnesota y aprovechó el Entroido para mostrar su crítica? ¿Que este año la Agrupación Cultural Auriense colgó un meco que llamó mucho la atención a los ciudadanos? ¿Que está colgado de un árbol con una camiseta del ICE y el brazalete con el símbolo nazi?

