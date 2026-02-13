¿Sabe usted que los ourensanos no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos?
Hoy en el Quen cho dixo, la críticas en el Entroido hacia las políticas migratorias de Estados Unidos
¿Sabe usted que los ourensanos no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Que hubo quien se acordó de Minnesota y aprovechó el Entroido para mostrar su crítica? ¿Que este año la Agrupación Cultural Auriense colgó un meco que llamó mucho la atención a los ciudadanos? ¿Que está colgado de un árbol con una camiseta del ICE y el brazalete con el símbolo nazi?
