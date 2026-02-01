Lume, tradición e devoción iluminan o colgamento do Meco en Xinzo

PROCESIÓN DE FACHÓS

A veciñanza de Xinzo celebrou con fervor o colgamento do Meco, sinal de que o Entroido preside a vila

A multitude desfrutou un ano máis do colgamento do Meco. | Xesús Fariñas

Centos de limiaos con roupa de época acompañaron este sábado entre lusco e fusco a procesión pagana do Meco, boneco en forma de home e obxecto das mofas cuxo colgamento na Praza Maior simboliza que o Entroido rexe xa sobre a vila. Alí permanecerá aforcado, testemuña muda destas semanas, ata o Domingo de Piñata.

Procesión cos fachós polas rúas de Xinzo. | Xesús Fariñas

No percorrido polo Barrio de Abaixo e os viños seguindo o carro co Meco non faltou a música tradicional, tampouco o touro nin outros personaxes. O son de gaitas e tambores precedeu ao fume e lume dos fachós, protagonistas deste ritual popular organizado pola asociación cultural A Pantalla.

Familia de Manolo “Rato” e do recentemente finado “Pucho”, os entroideiros homenaxeados coa Aguillada. | Xesús Fariñas

O momento máis emotivo foi a entrega da Aguillada aos entroideiros Manolo “Rato” e o recentemente finado José Carrera “Pucho”. Foi o preludio dunha noite máxica cos concertos de Os D’abaixo e The tetas’ van.

O lume dos fachós iluminou a noite limiá. | Xesús Fariñas

Domingo Oleiro

O Entroido continúa este domingo co Oleiro, no que voarán centos de olas de barro, pasando de man en man ata caer no chan. O carro coas olas sairá do Museo do Entroido ás 12,30 horas, e á 13,00 será o oleiro infantil na Praza Maior. Ás 16,00 sairá de novo, e as olas voarán na praza ás 16,30.

