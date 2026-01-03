Ourense tiene más de un 40% de sobrecualificación laboral

Es común pensar que un nivel de estudios más elevado va asociado a menores tasas de desempleo o mejores salarios. Sin embargo, en la práctica, el trabajo desempeñado no siempre está a la altura del nivel académico de la persona contratada. Muchos trabajadores están sobrecualificados para su puesto, es decir “desempeñan ocupaciones orientadas a niveles educativos inferiores”.

El Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza apunta que el 41,26 % de los ourensanos titulados en FP cuentan con una formación mayor que la que requiere su empleo. La cifra es muy similar entre los graduados universitarios, concretamente un 42,31%. Son datos extraídos de la Encuesta de Población Activa del INE en los que se toman datos de la población ocupada de entre 16 y 64 años.

En todo caso, estos datos no deben asumirse como un exceso de formación, sino como en un problema de explotación del talento, algo que está directamente relacionado con la conocida “fuga de talentos” hacia otros puntos geográficos, principalmente en el extranjero. La media estatal de personas sobrecualificadas se sitúa diez puntos por debajo, en un 31,1%.

Por lo general, esta situación afecta más a las mujeres y en lo que se refiere al sector de actividad los más afectados son: Actividad de hogares como empleadores y productores, Agua y saneamiento, Servicios auxiliares o Actividades inmobiliarias.

Por otra parte, aunque es algo menos habitual, también hay trabajadores que están “infracualificados” para el puesto en el que están contratados. Es decir “desempeña ocupaciones pensadas para personas con niveles educativos superiores”. En este caso, en Ourense solo afecta a los titulados en FP, especialmente en Actividades recreativas y culturales, Actividades inmobiliarias o Administración Pública y Defensa y la Seguridad Social.