¿Sabe usted que en Ourense tenemos mucho arte usando Lego?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el arte ourensano utilizando las pieza para construir monumentos históricos
¿Sabe usted que en Ourense tenemos mucho arte? ¿Que un vecino de O Couto replicó la Sagrada Familia con piezas de Lego? ¿Que no fue otro que Pablo González el primer Profesional Certificado Lego (LCP) de España y uno de los únicos 25 que hay en el mundo? ¿Que en su taller también está trabajando en la recreación de la máscara de la pita de Eiroás con las famosas piezas de construcción?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRUEBAS CONTUNDENTES
Ratifican la pena a una pareja por una estafa con un coche de gancho
Lo último
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Ourense afronta una semana con lluvia, sol y temperaturas moderadas