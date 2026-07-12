¿Sabe usted que en Ourense tenemos mucho arte usando Lego?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el arte ourensano utilizando las pieza para construir monumentos históricos

Pablo González con su Sagrada familia de Lego.
Pablo González con su Sagrada familia de Lego. | La Región

¿Sabe usted que en Ourense tenemos mucho arte? ¿Que un vecino de O Couto replicó la Sagrada Familia con piezas de Lego? ¿Que no fue otro que Pablo González el primer Profesional Certificado Lego (LCP) de España y uno de los únicos 25 que hay en el mundo? ¿Que en su taller también está trabajando en la recreación de la máscara de la pita de Eiroás con las famosas piezas de construcción?

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