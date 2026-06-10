Ourense avanza en el futuro centro de seguridad digital

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en su intervención en la jornada de ciberseguridad.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, aseguró ayer que Ourense y el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia (Ceciga) se convertirán en el epicentro de este reto tecnológico, clave para seguir avanzando en la soberanía digital.

“Cuando hablamos de ciberseguridad, pensamos en Ourense, donde se está construyendo el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia”, dijo, subrayando que con su puesta en marcha Galicia se situará a la vanguardia en la protección frente a las amenazas digitales.

Durante la inauguración de la jornada “Ciberseguridad Aplicada, protegiendo a las empresas gallegas en un mundo digital”, Corgos recordó que desde 2022 la Xunta ha invertido en la Administración autonómica unos 45 millones de euros en ciberseguridad. Destacó también la apuesta por la colaboración público-privada a través del Nodo Ciber.Gal, integrado por empresas, universidades y centros de investigación, y con actividad centrada en Ourense.

En esta línea, se refirió al proyecto Retech, en el que Galicia participa mediante una red de laboratorios y centros demostradores en ciberseguridad, que permitirán situar a la comunidad en la vanguardia en tecnologías como el vehículo autónomo o los drones.

“Una necesidad estratégica”

En la inauguración también participó la alcaldesa de San Cibrao y vicepresidenta de la Diputación, Marta Novoa, quien defendió la ciberseguridad como un “pilar clave” para la competitividad empresarial y la igualdad en el rural. Subrayó que la digitalización ha pasado de ser una opción a convertirse en una “necesidad estratégica para las empresas gallegas”.

Advirtió además de los nuevos riesgos del entorno digital y recalcó que la seguridad digital es ya parte de la competitividad empresarial.