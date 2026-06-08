Mas de 200 alumnos ourensanos reciben el carné de ciberexpert@s

La Policía Nacional concluyó el Programa de Ciberexpert@s con la entrega de carnés a 207 alumnos de sexto de primaria procedentes de cuatro centros educativos: C.E.I.P. de A Ponte y Prácticas y los C.P.R. Cardenal Cisneros y SantaTeresa de Jesús (Carmelitas). El acto se celebró este lunes, 8 de junio, en el pabellón anexo a la Comisaría Provincial de Ourense a las 10:00 horas.

Contó con la asistencia del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez y con la presencia del comisario jefe provincial de Ourense, Juan Cástor Vázquez Salgado y el director territorial de Educación, Jorge Rubén Sampedro Grande. El proyecto consta de una serie de pasos formativos orientados a que el menor conozca las herramientas de prevención y comportamiento en el mundo digital y cómo debe actuar ante los peligros que se pueden presentar en Internet.

Felipe Rodríguez, inspector delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ourense, explica que durante la formación, acuden 5 días al centro y que cada día les explican un tema distinto: sexting, grooming, contenidos inapropiados, comportamientos en redes sociales… Destaca que por parte de los alumnos tienen una “respuesta increíble” y que los profesores y colegios les piden más charlas, ya que desde una edad temprana los niños están expuestos a las tecnologías. Incluso, realizan charlas al AMPA para exlicarle a los padres que cuanto más retrasen la tenencia de teléfonos móviles, menos acceso tendrán a las redes sociales. También les explican técnicas como el control parental que permite a los adultos controlar y supervisar cómo navegan sus hijos.

Errores más comunes

Los errores que más suelen cometer los menores están relacionados con su privacidad, por ello les explican cómo protegerla y a diferenciar el contenido que se puede publicar en redes sociales, las fotografías que se pueden considerar comprometidas y lo que puede suponer un problema legal. Fomentan la idea de que sus amistades son las personas que pueden ver y tocar, es decir, que el peligro está en no conocer la identidad de quien está detrás de una pantalla. También les enseñaron que en las redes sociales deben comportarse de la misma manera que en el colegio, por lo que una parte importante de este programa también consiste en charlas preventivas sobre el bullying y el ciberbullying que va más allá del periodo lectivo y para ello es importante que sepan identificarlo, pararlo y tener buenas prácticas de comportamiento.