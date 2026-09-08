Ourense tiene tantos bajos sin negocios como Vigo y A Coruña juntas

Ourense vive una auténtica crisis de locales comerciales en desuso. Se trata de un problema que se registra eminentemente en las galerías comerciales, que acumulan alrededor de 660 bajos desocupados, con una media de 22 en los hasta 30 centros de este tipo que hay en Ourense. Pero la cuestión no se limita simplemente a esta parcela, sino que también a pie de calle, la situación es preocupante, con un gran número de negocios que cierran la persiana, especialmente en zonas céntricas y, sobre todo, en el Casco Vello, donde el 90% de los locales se encuentran vacíos.

Esta problemática se ejemplifica con el ingente número de este tipo de inmuebles que se encuentran en venta o en alquiler. Según los portales inmobiliarios consultados, hay hasta 1.039 locales en alquiler en el territorio perteneciente al municipio de Ourense. Pese a que Vigo tiene el triple de población ni se acerca a esta cifra, registrando en torno a 614, mientras que en A Coruña es todavía más bajo, con 433. Entre ambos, simplemente superan ligeramente la inmensa cantidad que presenta la ciudad, lo que significa que en Ourense hay cinco veces más inmuebles en dicha situación en proporción poblacional que en las dos grandes ciudades gallegas.

Estos locales van desde los 130 euros a los 12.000 por mes en la capital de As Burgas, concentrándose especialmente en el centro (donde se alcanzan los 255, un número condicionado en parte por ser donde más galerías comerciales se concentran), en O Couto (190) y en el Casco Vello (117).

Alquiler por zonas 255 Centro 190 O Couto 117 Casco Vello 90 A Ponte 83 O Vinteún 70 Universidad 65 Posío

En cuanto a los establecimientos en venta, se superan los 800, cifras similares a Vigo y altamente superiores a Coruña, donde apenas suben de los 550. En cuanto a las zonas con mayor oferta, se vuelven a repetir el Centro (145) y O Couto (118), mientras que O Vinteún, con 99 locales, supera al Casco Vello, que registra 94.

Los precios más bajos se encuentran en galerías. Los dos únicos que bajan de 10.000 están en el Centro Comercial de O Couto (3.999 euros, aunque con un tamaño de solo 11 metros cuadrados) y en el Centro Comercial As Lagoas (9.500 euros).

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Por el lado contrario, hay hasta siete locales que alcanzan los seis ceros de precio de venta. Los más caros se tratan de espacios dedicados para parking, superando las cien plazas, uno en O Couto -por 3,2 millones de euros- y otro en el Jardín del Posío (por 2,15 millones de euros).

El tercero se trata de un local mítico de la gastronomía ourensana, donde estaba ubicada la Adega do Emilio -que sufrió la pasada semana un incendio-. Con 500 metros cuadrados y espacio para albergar grandes eventos como bodas, su precio es de 1,5 millones de euros.

Otros establecimientos clásicos de la ciudad en venta son el cine Dúplex, por 850.000 euros, o la bolera de As Lagoas -que cuenta con licencia de pub-, por 490.000 euros. En este caso en alquiler, también está disponible el local del Indiana Bill, donde varias generaciones de niños ourensanos disfrutaron de los primeros cumpleaños de sus vidas. su precio es de 5.000 euros al mes.

Además, también hay una decena de negocios que aparecen en traspaso. Fundamentalmente, se tratan de locales de hostelería o de ocio nocturno, con unos precios de entre 20.000 y 80.000 euros. Resalta la excepción de una frutería en Pena Trevinca, cuyo precio de traspaso es de un euro.