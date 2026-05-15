¿Sabe usted que en Ourense vamos sin barco?

UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que si preguntamos a la mayoría de los ourensanos el nombre de tres diputados cuántos podrían enumerar alguno? ¿Y cuántos serían capaces de decir el nombre de dos senadores? ¿Y quién podría decir el nombre del secretario general de un sindicato? ¿Y de una organización empresarial? ¿Y el representante de una asociación de vecinos? ¿Que ni siquiera vamos a la deriva? Que vamos sin barco.
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