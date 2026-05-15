¿Sabe usted que en Ourense vamos sin barco?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, queremos saber si puede decirnos el nombre de tres diputados

¿Sabe usted?
¿Sabe usted? | La Región

¿Sabe usted que si preguntamos a la mayoría de los ourensanos el nombre de tres diputados cuántos podrían enumerar alguno? ¿Y cuántos serían capaces de decir el nombre de dos senadores? ¿Y quién podría decir el nombre del secretario general de un sindicato? ¿Y de una organización empresarial? ¿Y el representante de una asociación de vecinos? ¿Que ni siquiera vamos a la deriva? Que vamos sin barco.

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