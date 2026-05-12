La oposición muestra dudas por la legalidad de las cuentas del Concello de Ourense

Las fuerzas de la oposición en el Concello de Ourense han expresado su rechazo inicial al borrador orzamentario presentado por la administración Jácome, que cerraba su período de alegaciones. Por diferentes motivos, las tres fuerzas municipales -PP, BNG y PSOE- han mostrado su rechazo inicial al proyecto económico, que los nacionalistas optan por devolver en su totalidad, y negándose a negociarlo, mientras que los populares exigen una serie de adendas. El PSOE dará a conocer posteriormente sus enmiendas al borrador.

Estaríamos consolidando un modelo de xestión baseado na limitación do traballo de control e fiscalización, e outurgándolle á alcaldía amplas capacidades para xestionar os recursos públicos"

Entre los motivos que argumenta el portavoz del BNG, Luis Seara, para no negociar con el gobierno local, figuran que “estaríamos consolidando un modelo de xestión baseado na limitación do traballo de control e fiscalización, e outurgándolle á alcaldía amplas capacidades para xestionar os recursos públicos”, expresaba Seara, quien adelantaba también que “non se pode enmendar un expediente que está incompleto; falta un dos informes máis relevantes, o informe de intervención xeral”.

Por ese motivo, los nacionalistas adelantaban que devuelven el documento al completo, advirtiendo, a mayores que la falta de negociación colectiva con el personal podría derivar en otra anulación.

Reaperturas

Estamos ante uns orzamentos que chegan tarde, sen ningún intento de acordo cos grupos da oposición, e sen inversión"

Por su parte, el Partido Popular exigirá una serie de modificaciones para que el borrador reciba su apoyo. La portavoz, Ana Méndez, adelantaba que “estamos ante uns orzamentos que chegan tarde, sen ningún intento de acordo cos grupos da oposición, e sen inversión”, viendo necesario que se incluyan capítulos con ayudas de emergencia social para familias vulnerables y aumentar las subvenciones a entidades sociales.

Méndez también marcaba la recuperación de dos espacios clausurados: en centro La Molinera y el Espacio Lusquiños como espacio de dinamización colectiva el primero, y de encuentro de la juventud el segundo.

Otro de los ejes a los que no renuncian los populares es un plan de adquisición y rehabilitación de inmuebles en el Casco Vello, pues “hai que facilitar o acceso á vivenda, especialmente para mozos e familias”, explicaba Ana Méndez, quien también abogaba por “actuar ante o abandono do Casco Vello”.