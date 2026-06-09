¿Sabe usted que Ourense se blinda cual fortaleza ante la okupación?

¿Sabe usted que la okupación es una preocupación entre los vecinos de Ourense y cada vez se refleja más? ¿Que los dos recientes incendios han inquietado a muchos? ¿Que algunos buscan ya la forma de luchar para que las casas no queden en manos de los okupas? ¿Que en la calle Alejandro Pedrosa hay quien ha optado por soldar las puertas? ¿Que seguramente sea algo que veamos cada vez con más frecuencia?