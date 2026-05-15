¿Sabe usted que Ourense brilla en La Voz Kids Portugal? ¿Que la niña prodigio Daniela Fontao ya está en la finalísima del concurso The Voice Kids en Portugal y es firme candidata a representar a Portugal en Eurovisión Junior?¿Que la cantante, de solo 10 años, tiene raíces en Lobios, residencia en Maceda y estudia en Ourense? ¿Que dejó a todo el jurado boquiabierto en la última gala? ¿Y que la finalísima será el 24 de mayo?