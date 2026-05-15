UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Ourense brilla en La Voz Kids Portugal? ¿Que la niña prodigio Daniela Fontao ya está en la finalísima del concurso The Voice Kids en Portugal y es firme candidata a representar a Portugal en Eurovisión Junior?¿Que la cantante, de solo 10 años, tiene raíces en Lobios, residencia en Maceda y estudia en Ourense? ¿Que dejó a todo el jurado boquiabierto en la última gala? ¿Y que la finalísima será el 24 de mayo?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que en Ourense vamos sin barco?
Lo último
"MANERA ARBITRARIA"
La Xunta anima a impedir que se declare el lobo especie vulnerable
REFORZAR LA ACTIVIDAD
Casi 190.000 euros para un nuevo pastizal de 29 hectáreas en Xunqueira de Espadanedo