¿Sabe usted que Ourense brilla en La Voz Kids Portugal?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el gran papel de la joven ourensana Daniela Fontao en La Voz Kids Portugal donde está en la final

Daniela Fontao, ourensana presente en La Voz Kids Portugal
Daniela Fontao, ourensana presente en La Voz Kids Portugal | La Región

¿Sabe usted que Ourense brilla en La Voz Kids Portugal? ¿Que la niña prodigio Daniela Fontao ya está en la finalísima del concurso The Voice Kids en Portugal y es firme candidata a representar a Portugal en Eurovisión Junior?¿Que la cantante, de solo 10 años, tiene raíces en Lobios, residencia en Maceda y estudia en Ourense? ¿Que dejó a todo el jurado boquiabierto en la última gala? ¿Y que la finalísima será el 24 de mayo?

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