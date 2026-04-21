Daniela, la voz de Maceda que arrasa en La Voz Kids Portugal: “Collinlle xa o gusto aos escenarios”
OTRA ORILLA DEL MIÑO
Con apenas diez años, Daniela González Fontao conquistó al jurado y el público de La Voz Kids Portugal 2026 con su primera actuación después de haber participado en la edición española
Tras su paso por La Voz Kids España, la ourensana Daniela González Fontao regresa a los escenarios a sus apenas diez años, esta vez en la edición portuguesa del programa. En su primera actuación, emitida el pasado domingo, Daniela no solo conquistó al público, sino que logró que uno de los cuatro mentores, Cuca Roseta, gastara su ‘mega-bloqueio’ en ella, asegurándola para su equipo.
Aunque reside en Maceda, Daniela estudia en la ciudad de Ourense. La pequeña cantante explica que compagina sus estudios académicos con formación artística desde hace varios años. No sólo estudia canto profesional con profesores de primer nivel, sino que además estudia interpretación, toca varios instrumentos y baila: “Gustaríame ser cantante cando sexa maior, eu vivo para os escenarios”, confesó sentada en un banco en la Praza das Toldas de Maceda, a los pies de la estatua del Felo que identifica su tierra.
Daniela cuenta como la pasión por el canto empezó pronto, “aos tres anos”, gracias a la música que ponía su madre en casa. Aunque durante los primeros años se reservaba su voz para la intimidad del hogar, pronto se decidió por dar a conocer al mundo su talento. “A miña primeira actuación foi en La Voz Kids España”, cuenta Daniela, “foi unha experiencia moi boa, pero eu sentinme rara nun escenario tan grande, estaba acostumada a cantar na miña casa”.
Después de su periplo en España y gracias a sus raíces portuguesas, tuvo la oportunidad de participar en la versión lusa del programa, que se estrenó este domingo 19 de abril. Daniela narra emocioÉada su participación en la primera fase, “saiu moi ben porque logrei xirar as catro cadeiras, conseguindo o ‘mega-bloqueio’ de Cuca Roseta”, es decir, que la artista usó un recurso único en el programa para asegurarla para su equipo: “é unha cousa moi exclusiva”. La joven macedá aspira, además, a representar a Portugal en Eurovisión: “Véxoo dende moi pequena e faríame moita ilusión”.
Respecto a su actuación, en la que interpretó “La Cigarra”, del mexicano Raymundo Pérez y Soto, Daniela cuenta que eligió esta canción “porque me gusta moito”, cosa que al público también, ya que demostraron gran entusiasmo durante su actuación: “Veuse moi arriba e fíxome moi feliz, sentime moi emocionada e non mo podía creer”.
“Collinlle xa o gusto aos escenarios”, afirmó, recordando que “en España o plató era máis grande e sentíame con máis medo, pero en Portugal é máis pequeno e estou máis agusto nel”. Daniela espera con emoción las siguientes fases del programa, en las que sin duda llevará el nombre de Maceda y de Ourense con orgullo.
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